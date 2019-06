Veröffentlicht am 21. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wirtschaftsjunioren fordern einen verkaufsoffenen Sonntag im Dezember – Die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald haben sich mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie ausgetauscht. Neben Vertretern der Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V., haben sich beim Termin auch Viktor Kurz vom Landesvorstand und Dr. Bernd Greulich als Landesgeschäftsführer der Wirtschaftsjunioren Rheinland-Pfalz mit eingebracht.

Im Fokus standen die vier verkaufsoffenen Sonntage: Die Wirtschaftsjunioren setzen sich weiter mit Nachdruck für eine Anpassung des rheinland-pfälzischen Ladenöffnungsgesetzes ein. Ziel ist es auch künftig vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr rechtssicher und möglichst unbürokratisch durchzuführen. Von den vier verkaufsoffenen Sonntagen, sollte auch ein verkaufsoffener Sonntag im Adventsmonat Dezember liegen dürfen.

Verkaufsoffene Sonntage sind gerade für kleine und mittlere Kommunen attraktiv. Mit der Erhöhung der Aufenthaltsqualität, kann sich die Kommune als Gemeinschaft ihren Besuchern präsentieren und ihre Innenstädte stärken. Auch zeigt sich, dass der verkaufsoffene Sonntag als Einkaufserlebnis wahrgenommen wird.

Die Wirtschaftsjunioren hatten zum Termin mit der Staatsministerin viele weitere Themen im Gepäck wie zum Beispiel das Fachkräfteproblem der Zukunft und die immer mehr unbesetzten Ausbildungsplätze in Rheinland-Pfalz. Die Digitalisierung + Bürokratieabbau: In vielen Bereichen spüren die Wirtschaftsjunioren eher einen Anstieg der Bürokratie –ohne Mut und Willenskraft wird sich in naher Zukunft auch nichts ändern.

Die Wirtschaftsjunioren sind der größte Zusammenschluss junger Unternehmer und Führungskräfte in Deutschland. Der Kreis Sieg-Westerwald besteht seit über 40 Jahren und engagiert sich schwerpunktmäßig bei Projekten für junge Menschen. Weiterhin sind die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald einer der fünf Veranstalter der ABOM und Mitveranstalter des Empfangs der Wirtschaft im Landkreis Altenkirchen.

Foto: (v.l.): Martin Buchen, Sascha Müller, Thomas Mayinger, Marc Ulland, StM. Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Viktor Kurz, Dr. Bernd Greulich und Oliver Rohrbach.