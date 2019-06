Veröffentlicht am 20. Juni 2019 von wwa

HACHENBURG – Unfallflucht in der Bahnhofstraße – Zeugen gesucht – Am Dienstagabend, 18. Juni 2019, gegen 19.15 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, Bahnhofstraße eine Verkehrsunfallflucht. Die 29jährige Fahrerin eines Ford Fiesta wollte an einem am linken Fahrbahnrand stehenden silbernen Pkw vorbeifahren. In gleicher Höhe befindlich, fuhr dieser an und kollidierte mit dem Fahrzeug der 29jährigen. Die Fahrerin des silbernen Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0. Quelle: Polizei