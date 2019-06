Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Parlez-vous francais? – Kreisvolkshochschule bietet Französischkurs an – Am Mittwoch, 26. Juni startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen unter Leitung von Elke Orthey einen Französischsprachkurs mit zwölf Terminen auf dem Sprachniveau A1/A2.

Erwachsenen mit geringen Vorkenntnissen soll ein lebendiger Eindruck von Frankreich und der französischen Welt vermittelt werden. Realitätsnahe Übungen führen gezielt an die französische Sprache heran. Die mündliche Kommunikation bildet den Schwerpunkt im Kurs.

Ziel des Sprachkurses ist es, sich in verschiedenen Situationen auf der Reise oder im Urlaub angemessen zu verständigen. Neueinsteiger sind zu einer kostenfreien Schnupperstunde herzlich eingeladen. Die Teilnehmergebühr beträgt 60 Euro.

Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Tel.: 02681-812212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.