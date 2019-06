Veröffentlicht am 20. Juni 2019 von wwa

NEUWIED/TOREY – Polizei sucht Unfallzeugen – Am Dienstagnachmittag, 18. Juni, gegen 16:10 Uhr, ereignete sich an der Anschlussstelle Torney (B 256) in der Abfahrt zur L 258 ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Beide Verkehrsteilnehmer beabsichtigten nach rechts in die L 258 in Fahrtrichtung Anhausen einzubiegen. Während dem Abbiegevorgang kam es zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Da beide Fahrer entgegengesetzte Angaben machten, konnte der Unfallhergang von der Polizei noch nicht abschließend geklärt werden. Nun sucht die Polizei Neuwied unbeteiligte Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 entgegen. Quelle: Polizei