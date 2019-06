Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

KREIS NEUWIED – Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Neuwied – Die Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Neuwied teilt die Öffnungszeiten in den Sommerferien mit: Die Außenstelle in Linz ist vom 01. bis 12. Juli 2019 geschlossen; Dierdorf ist geschlossen vom 29. Juli bis 09. August 2019. Die Außenstelle in Asbach ist während der gesamten Ferien geöffnet. Die Hauptstelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Neuwied ist in den Ferien zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Infos gibt es im Internet unter www.kreis-neuwied.de oder telefonisch unter 02631-803488.