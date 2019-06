Veröffentlicht am 19. Juni 2019 von wwa

REGION – Verein „Trotzdem-Lichtblick“ – „Frauen in Not“ – Halbzeitbilanz 2019 bestätigt Trend in der Beratung und die Angebote des Frauennotrufs – Die Themen in der Beratung des Vereins „Trotzdem-Lichtblick“, Verein gegen sexuellen Missbrauch/Frauennotruf im Kreis Neuwied/Puderbach sind seit Jahren unverändert: Einsamkeit, Schulden, Trennung und Scheidung sowie sexueller Missbrauch und Gewalt.

„Die Anzahl der Anrufe bei unserem Beratungstelefon ist konstant hoch und seit Jahren zeichnen sich die Dauerthemen Einsamkeit, Trennung und Scheidung, Schulden und sexualisierte Gewalt ab“, so Stephanie Shirazi vom Vorstand des Vereins „Trotzdem-Lichtblick e.V.“.

Außerdem weist sie darauf hin, dass der Verein für weibliche, erwachsene Opfer sexualisierter Gewalt eine begleitete Gesprächsgruppe anbietet. Diese Gruppe trifft sich jeden Dienstag um 18 Uhr in Neuwied und stellt ein freiwilliges, unterstützendes und anonymes Angebot da. Sie ersetzt keine psychotherapeutische Behandlung, kann aber von Frauen mit und ohne Psychotherapie als Unterstützung angenommen werden. “Wir sind froh, dass wir nach personellen Problemen dies Angebot für Frauen wieder machen können“, so Stephanie Shirazi. Mit dem neuen Therapeutinnenteam sei die alte Tradition von Professionalität in Kombination mit Herzenswärme wieder aufgenommen worden.

Stabile, angstfreie Räume sind für Gewaltopfer von großer Bedeutung und die Grundlage für eine Aufarbeitung der schrecklichen Erlebnisse. Beratungstelefon und Informationen zum Verein unter Telefon: 0 26 31-9 55 87 54 od. 0 26 84-95 77 89. Kontakt zur begleiteten Gesprächsgruppe unter Telefon: 01 51-57 47 82 81, Homepage: www.trotzdem-lichtblick.de.