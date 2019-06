Veröffentlicht am 19. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuer Tennisabteilungsvorstand der ASG Altenkirchen gewählt – Bei seinen turnusmäßigen Vorstandswahlen im Juni 2019 in Altenkirchen wählten die Mitglieder der Tennisabteilung der ASG Altenkirchen einen neuen Abteilungsvorstand. Als neue Mitglieder wurden Petra Hirsch, Jürgen Hirsch, Michael Paare und Andrea Rohrbach in den Vorstand berufen. Die Wahl erfolgte im Rahmen der ordentlichen Mitgliederversammlung der Tennisabteilung. Franz Weiss als Ehrenvorsitzender der ASG Altenkirchen leitete nach der Entlastung des alten Vorstandes die Wahl des zukünftigen Vorstands. Der zur Wahl stehende neue Vorstand wurde nach einem vereinfachten Wahlsystem gewählt. Dem Vorstand der Tennisabteilung gehören acht Mitglieder an, die laut Satzung alle zwei Jahre von der Mitgliederversammlung bestätigt oder neu gewählt werden.

Mitglieder des aktuellen Abteilungsvorstands sind: Thomas Düber Vorsitzender; Götz Gansauer Stellv. Vorsitzender; Julian Krauskopf 1. Sportwart; Jürgen Hirsch 2. Sportwart; Andrej Schalk 1. Jugendwart; Petra Hirsch 2. Jugendwart; Michael Paare Schatzmeister und Andrea Rohrbach Presse. Als Kassenprüfer stellen sich Dr. Kristianna Becker und Thomas Bellersheim zur Verfügung.

In seiner Ansprache dankte Thomas Düber dem bisherigen Vorstand für die gute Zusammenarbeit und stellte besonders das Engagement der Vorstandsmitglieder Edgar Hachenberg und Jürgen Hees heraus, die nach langjähriger intensiver und engagierter Vorstandsarbeit wunschgemäß aus dem Vorstand ausgeschieden sind. Man hoffe auch in Zukunft für die ein- oder andere Frage noch auf offene Ohren zu stoßen und das intensive Wissen um Geschichte und Administration des Vereins anfragen zu dürfen, so Düber.

Dem neuen Vorstand sprach Düber sein Vertrauen aus und hieß die neuen und alten Mitglieder herzlich Willkommen. Er freue sich bereits auf die nächsten zwei Jahre, die unter dem Motto eines modernen Vereins mit der Tendenz zum Wachstum stehen sollten und die vor allem an den Bedürfnissen und Wünschen der Vereinsmitglieder wieder spiegeln sollen.

Foto: Der neue Abteilungsvorstand der ASG Altenkirchen freut sich auf die zukünftigen Aufgaben (v.l.): Hans Jürgen Hirsch (2.Sportwart), Karlheinz Bachmann (ASG Vorsitzender), Petra Hirsch (2.Jugendwartin), Thomas Bellersheim (Kassenprüfer), Andrej Schalk (1.Jugendwart), Julian Krauskopf (1.Sportwart), Michael Paare (Schatzmeister), Götz Gansauer (Stellv. Vorsitzender), Dr. Kristianna Becker (Kassenprüferin), Andrea Rohrbach (Presse), Franz Weiss (ASGEhrenvorsitzender), Vorsitzender Thomas Düber. Foto: ASG tennisabteilung