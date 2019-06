Veröffentlicht am 19. Juni 2019 von wwa

LINZ – Auf Wiedersehen und Hallo in der Seniorenresidenz Sankt Antonius – Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde der Wechsel in der Leitung der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz eingeleitet. Mehr als 60 Gäste waren der Einladung von Sven Lefkowitz und Jörg Schneider-Ramseger in die Kapelle der Einrichtung gefolgt um dem Anlass entsprechend, Abschied vom langjährigen Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz zu nehmen und gleichzeitig den Nachfolger Jörg Schneider-Ramseger vorzustellen.

Nach der kurzen Begrüßung durch Sven Lefkowitz hat er in seiner Rede die mehr als 20jährige Betriebszugehörigkeit Revue passieren lassen. Begonnen als Pflegehilfskraft zeichnete er seine dann folgenden Schritte wie die Tätigkeit als Pflegefachkraft, als Wohnbereichs- und später Pflegedienstleitung nach. Schließlich übte er mehr als sieben Jahre die Funktion der Einrichtungsleitung aus und hat im Verlauf dieser langen Zeit die Senioren-Residenz Sankt Antonius maßgeblich geprägt und zu dem gemacht, was sie heute darstellt.

Nun beschreitet er neues Terrain. Sven Lefkowitz hat sich dazu entschlossen, sein Wissen und Erfahrung in die Landespolitik einzubringen. Er wird nun am Tag nach seiner Verabschiedung Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags. Hier sieht er die Möglichkeit, dass seine in den vielen Jahren in der Altenpflege gemachten Erfahrung dazu beiträgt, dass die Politik die Herausforderungen und Probleme, die der Bereich der Altenpflege mit sich bringt besser erkennt und in praktikable und gute Lösungen für die Menschen umsetzt.

Nun war das nicht nur ein Abschied, sondern auch ein Neubeginn. In der Rede von Jörg Schneider-Ramseger stellte er sich den Gästen vor und skizzierte seinen bisherigen beruflichen Werdegang.

Nach einer kaufmännischen Ausbildung und einigen Jahren im Beruf standen die Zeichen auf beruflicher Weiterentwicklung. So konnte er 1982 die Stelle als Verwaltungsangestellter in einer Klinik für Suchterkrankte übernehmen und damit die Laufbahn im sozialen Bereich beginnen. Eine Laufbahn, die bis heute anhält und damit auch zeigt wie sehr er dem sozialen Bereich und hier insbesondere der Altenpflege verbunden ist. Nahezu 30 Jahre ist Jörg Schneider-Ramseger jetzt als Einrichtungsleiter tätig. Eine Tätigkeit die ihn trotz der vielen Veränderungen und mannigfaltigen Herausforderungen nach wie vor fasziniert.

Musikalisch gerahmt wurde die Veranstaltung durch den Leiter der Musikschule Neuwied Martin Geiger am Cello und Dozentin Julia Keuter am Flügel. Nach dem abschließenden Titel „Time to say goodbye“ schlossen sich bei einem kleinen Imbiss noch intensive Fachgespräche und ein reger Austausch an, bei denen auch noch so manche Anekdote aus dem Leben und Arbeiten in der Senioren-Residenz Sankt Antonius zum Besten gegeben wurde.