Veröffentlicht am 21. Juni 2019 von wwa

NAMEDY – Preisverleihung der Rotary Clubs für das Projekt „Jugend und Technik„ – Ein spannender Tag auf Burg Namedy für die Protagonisten in der Endausscheidung der sechsten Veranstaltung des Schülerwettbewerbs „ Spaß an Technik“. Schon am Nachmittag hatte die Jury unter Leitung von Prof. Dr. Dipl.-Phys. Dietrich Holz von der Hochschule Koblenz-RheinAhrCampus Remagen, zusammen Karin Jung (Lehrerin), Dr.- Ing. Meinolf Gerstkamp (VDI,TÜV), Hans Werner Rieck (ehem. Schulleiter Berufsbildende Schule Ahrweiler), Dr. Gunnar Simon (Bundesstaatssekretär a.D.), Thomas Güthe (Ltd. Regierungsdirektor i.R.) sowie Max Kremer und Josef Jabale (beide Auzubis Rhodius Schleifwerkzeuge), sich umfänglich die präsentierten Projekte der Schülermannschaften angeschaut.

Mehr als 200 Schüler hatten Projekte eingereicht. Unter 66 Projektarbeiten konnten 13 Finalisten ermittelt werden. Diese hatten unterschiedlichste Themen gewählt. Bei Schülern aus den Klassen sieben bis elf, aus verschiedenen Schulformen, war es nicht einfach für die Juroren sich zu entscheiden. Dass sich die Kommission für einen Sonderpreis vom 1.000 Euro für Schülermannschaft der Carmen Sylvaschule in Neuwied entschieden, war nicht zuletzt der fast professionellen Präsentation von Janik und Jason zu verdanken. Die Siebtklässler waren als Repräsentanten ihrer Mannschaft, von 16 Schülern aus Niederbieber mit ihrem Fachlehrer Göbel gekommen. Im TU Unterricht hatten sie im März angefangen, aus Altmaterialien, wie einem ausrangierten Tisch, einer Spüle vom Sperrmüll, einem 20 Liter Kanister, einem abgesägten Rohr, einen funktionierendes Wasseraufbereitungssystem zu entwickeln. Der Filter aus Filterpapier, einem Skimmerfilter und Kies, in einer abgesägten Flasche konnte die Jury überzeugen. Im Hof des Schlosses präsentierten sie als letzte Mannschaft, aus 13 Projekten ihre Arbeit.

Bis zur Preisverleihung am Abend blieb es noch spannend. Der Zeitablauf geriet ins Stocken. Die Gastrednerin aus dem Wirtschaftsministerium steckte noch im Stau. Dafür gab es auf dem Innenhof fetzige Livemusik, Kuchen, Eis und kalte Getränke, serviert von den Auszubildenden der Firma Rodius. Dann gings mit den inzwischen eingetroffenen Gästen zum letzten und spannendsten Teil der Veranstaltung in den Spiegelsaal.

Hier erfolgte nach einigen Grußworten die Siegerehrungen. Insgesamt 10.000 Euro wurden verteilt. Der erste Preis mit 3.000 Euro ging zur Freude der Staatssekretärin an eine Mädchengruppe aus der Eifel. Gerade Frauen seien in den Mitberufen gefragt und zeigten oft viel Technikverständnis, lies Staatssekretärin Daniela Schmitt aus dem Mainzer Wirtschaftsministerium wissen. Der zweite Preis mit 2.000 Euro an die IGS Pellenz und die zwei dritten Preise mit 1.000 Euro dotiert an die IGS Polch und die Geschwister Scholl Schule in Andernach.

Insgesamt wurden in den letzten Jahren von den Rotariern und Sponsoren aus Wirtschaft und Handel 154.000 Euro akquiriert, um Projekte in den Schulen der Region zu fördern. Gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel in Deutschland, wollen die Rotary Clubs bei jungen Leuten die Freude an der Technik wecken. Zum Schluss wurde unter allen Teilnehmern noch eine Galaxy-watch verlost, die an Fiona Dietrich, einer überglücklichen Teilnehmerin von der Ahr, ging. Auch im nächsten Jahr können die Schulen wieder an einem Wettbewerb teilnehmen stellte der Moderator des Abends Gerald Lichter in Aussicht. Auch wer diesmal keinen Preis erringen konnte, hat beim Mitmachen doch viel gelernt und einen tollen Tag bei schönstem Sonnenwetter auf Burg Namedy erlebt. (mabe) Fotos: Becker – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie