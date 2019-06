Veröffentlicht am 20. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besonderes Ehrenamt im Hospizverein Altenkirchen – Befähigungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen – Seit Jahren engagieren sich ehrenamtliche Mitarbeiter/innen des Hospizvereins Altenkirchen für Menschen in Situationen schwerer Krankheit und am Lebensende. Sie unterstützen Sterbende und ihre Familien in der schweren Zeit des Abschiednehmens. Der Auftrag der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen bezieht sich hauptsächlich aufs Dasein, Begleiten, Mitfühlen, Gespräche und Gemeinschaft leben. Sie werden durch hauptamtliche Mitarbeiter/innen begleitet und regelmäßig durch Supervision unterstützt.

Der Hospiz- und Palliativberatungsdienst sucht Personen zur Verstärkung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen. Zur Vorbereitung beginnt ab 31. August 2019 der Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ in der Ev. Landjugendakademie. An fünf Samstagen werden bis November Orientierungshilfen gegeben und die erforderliche Haltung für die Begleitung vermittelt. Telefonische Terminabsprache: 02681-879658. Foto: Hospizverein Altenkirchen