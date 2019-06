Veröffentlicht am 19. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN-HONNEROTH – Sporting – Beste Mannschaft bei den Saarland Open – Die Nachwuchssportler sowie die Leistungsträger von Eugen Kiefer bildeten bei den alljährlichen Saarland Open in Lebach, eines der sechs stärksten Deutschen Turniere mit gleichzeitigem Bundesranglistenstatus, ein gemeinsames Team, das in diesem Jahr den ersten Platz in der Mannschaftswertung verbuchte. Für viele Sportler, die hier zum ersten Mal kämpften ein großartiges Debüt mit optimistischem Hinblick auf die Zukunft.

Die Ergebnisse:

Platz: Kai Morozov, Hongyi Gao, Fabian Kruppa, Jan Wiedemann, Jill-Marie Beck, Sofie Krass, Amie Saho, Jonny Olyushin, Justin Grützmacher, Eray Umut und Maxim Fertikov. Platz: Fabian Heinz, Julien Pascal Weber, Darius Dorssers, Alina Schemkes, Alissa Weiss und Sam Alieu Saho. Platz: Tim Burblies, Jonas Yagop, Ilja Wiedemann, Dominik Wagner, Lennart Rae und Felix Lenhart.

Infos zum Verein erhält man unter www.sporting-taekwondo.de oder telefonisch unter 0160 9450 4797