ALTENKIRCHEN – Deutsch als Zweitsprache für Berufstätige – Kurs startet in Altenkirchen – Am Samstag, 6. Juli startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen um 9.30 Uhr einen Deutschkurs auf dem Sprachniveau A1/A2 für Einsteiger mit geringen Vorkenntnissen.

Die deutsche Sprache gilt als sehr komplex und weist beim Lernen viele Fallstricke in Rechtschreibung, Aussprache und Grammatik auf. Wer Deutsch als Anfänger lernen möchte, wird als Autodidakt in der Regel schnell auf Schwierigkeiten stoßen.

Über 16 Millionen Einwohner in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Auch in der heimischen Wirtschaft werden immer mehr Stellen mit Migranten besetzt – oft sind es dringend benötigte Fachkräfte. Doch Sprachprobleme erschweren die reibungslose Integration der Mitarbeiter in die Betriebe.

Der Deutschkurs richtet sich an ausländische Mitarbeiter/innen, Praktikanten/innen und Trainees von Firmen im Landkreis Altenkirchen, die für längere Zeit (mindestens 6 Monate) in Deutschland leben und arbeiten werden.

Der Deutschkurs orientiert sich an den vorhandenen Vorkenntnissen. Die Teilnehmenden lernen einfache Informationen mündlich und schriftlich zu erfragen und Vorgänge zu beschreiben. Sie bauen ihre Kenntnisse der Grundgrammatik und des Wortschatzes aus.

Der Deutschkurs mit zunächst zehn Terminen findet jeweils samstags in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr in Altenkirchen statt. Die Kursgebühr beträgt 80 Euro.

Anmeldungen oder weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (02681) 81-2211 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de.