Veröffentlicht am 18. Juni 2019 von wwa

HAMM – VfL Hamm – Handball – Tag der Generationen sorgt für Begeisterung – Was bei der Männermannschaft schon länger im Jahreskalender steht, fand 2019 zusätzlich mit der Frauenmannschaft statt. Ehemalige und Aktive trafen sich in der Halle, spielten Handball und feierten das Wiedersehen an alter Wirkungsstätte. Die Handballabteilung spendierte Gegrilltes und kalte Getränke. Insgesamt schnürten über 50 Handballerinnen und Handballer die Schuhe, zahlreiche weitere kamen zum Zuschauen. Selbst Ex-Trainer und ehemalige Schiedsrichter ließen es sich nicht nehmen, Weggefährten von früher zu treffen. Alte Bilder und Zeitungsberichte wurden studiert und auch sportlich wussten die „Alten“ zu überzeugen und ließen ihr Können noch einmal aufblitzen.

Ein gemütlicher Nachmittag, mit Handballspielen, die nicht mit dem letzten Biss, aber mit viel Spaß angegangen wurden, muss wiederholt werden, da waren sich alle einig.