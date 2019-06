Veröffentlicht am 18. Juni 2019 von wwa

FORST-SEIFEN – Verkehrsunfall auf der K 64 – Am Montagmorgen, 17. Juni 2019, gegen 08:00 Uhr, befuhr eine 37jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Citroèn die K 64 in der Ortslage Forst-Seifen in Fahrtrichtung Forst. Ein 60jähriger Fahrzeugführer befuhr mit dem Gespann, bestehend aus Mercedes-Benz und Anhänger, die gleiche Straße in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve geriet die Frau aufgrund des Umstandes, dass die Frontscheibe bedingt durch eine defekte Klimaanlage schlagartig von innen beschlug, nach links in den Bereich der Gegenfahrspur, wo sie mit dem Anhänger des Gespanns kollidierte. Es entstand Sachschaden von circa 6.500 Euro. Quelle: Polizei