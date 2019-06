Veröffentlicht am 18. Juni 2019 von wwa

ROTH-OETTERSHAGEN – Auto brennt in Roth-Oettershagen – Am Montagabend,17. Juni 2019, gegen 21.30 Uhr wurde die Feuerwehr Hamm/Sieg zu einem Fahrzeugbrand in der Koblenzer Straße in Roth-Oettershagen alarmiert. Ein Mercedes hatte beim Auffahren auf die Bundesstraße 62 angefangen stark zu qualmen. Anwohner eilten mit Feuerlöschern zur Hilfe und konnten den Entstehungsbrand vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Die Feuerwehr Hamm sicherte die Einsatzstelle ab und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die wurden mit Bindemittel ab gestreut und aufgenommen. Der dazu gerufene Abschleppdienst entfernte das Hindernis zügig, sodass die B 62 nur kurzzeitig komplett gesperrt war. Im Einsatz waren sieben Feuerwehrleute aus Hamm sowie der DRK Rettungsdienst mit einem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. (am) Fotos: Alexander Müller