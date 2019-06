Veröffentlicht am 14. Juni 2019 von wwa

BUCHHOLZ – Kennzeichendiebstahl in Buchholz – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12. auf 13. Juni 2019, wurden auf einem Kundenparkplatz einer Werkstatt in der Krautscheider Straße in Buchholz an einem Ford Mondeo die beiden amtlichen Kennzeichen SU-IZ 1164 gestohlen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei