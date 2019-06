HACHENBURG – Cobario in Hachenburg

Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

HACHENBURG – Cobario – Wiener Melange aus Jazz, Folk, Pop und Klassik in Hachenburg – Melancholisch verträumt, energetisch treibend und virtuos – das mehrfach ausgezeichnete Instrumentaltrio präsentiert eine exquisite Mischung edler Weltmusikperlen. Das klingt mal nach staubiger südamerikanischer Wüste, mal nach tiefgrünen irischen Hügeln, aber vor allem zwischen den Stücken auch immer nach dem klassischen Wiener Kaffeehaus.

Lassen Sie sich faszinieren von drei Meistern der Improvisation, die im Zusammenspiel einen perfekt harmonierenden Klangkörper bilden. Tauchen Sie ein in eine neue musikalische Welt, der vielfältigen Stile, Geschichten und Abenteuer. Musik so bunt wie eine Wiener Melange! Die Veranstaltung ist am Donnerstag, 27. Juni, ab 19.15 Uhr auf dem „Alter Markt“ in Hachenburg. Foto: Gregor Wiebe