NEUWIED – Live Lounge: Sommerzeit – Open-Air-Zeit – Mit viel guter Musik und hoffentlich tollem Sommerwetter startet die Veranstaltungsreihe Live Lounge am Freitag, 28. Juni, open air in die Sommerferien. Zum Auftakt um 18 Uhr legen Gabriel Hermes und seiner Dance-Crew einen Hip Hop Dance Jam hin. In den Pausen können Künstler und Musiker ihr Können auf der Bühne zeigen. Vor allem Rap-Performances sind gerne gesehen – passend zu den Tanzeinlagen von und mit Gabriel Hermes.

Um 20 Uhr erobert ein „Ein-Mann-Orchester“ die Bühne. Wenn Beatboxer Saman D den ersten Ton produziert, hat er das Publikum bereits in seinen Bann gezogen. Er trat unter anderem schon im Vorprogramm von Monrose, Kool Savas und F.A.R.D. auf und vor zehn Jahren war er unter den Top 30 beim Supertalent.

Danach werden Los Monteroz die Zuhörer mit ihren deutsch-spanischen Texten begeistern. Die beiden Brüder aus Frankfurt mit spanisch-nigerianischen Wurzeln stehen für gelebte Integration. Mit ihren Latin-Einflüssen und den positiven Messages überzeugen sie ihr Publikum.

Den Abschluss des Abends bilden Yaw Herra und DJ Red. Der Koblenzer Rapper möchte mit seiner neuen EP „Stimme der Unvernunft“ richtig durchstarten, nachdem er Ende 2016 angefangen hat, sich bei Fans und Kritikern einen Namen zu machen. Mit seinen Tracks will er seine Hörer positiv stimulieren und natürlich zeigen, dass er der beste MC ist.

Tolle Musik, gute Atmosphäre und kühle Getränke, was braucht man mehr, um gut gelaunt in den Sommer zu starten? Der Eintritt ist frei und der ein oder andere Liegestuhl steht auch bereit, um sich zwischendurch vom Tanzen zu erholen.

Veranstaltungsort ist das Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, Neuwied. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der 02631-802736 oder online auf www.juz-neuwied.de