BETZDORF – MdL Bätzing-Lichtenthäler lädt zur Expertendiskussion über Organspende am 26. Juni ins Rathaus Betzdorf ein – „Möchte ich nach meinem Tod Organe für andere Menschen spenden?“ Diese Frage zählt zu den sensibelsten Bereichen des Menschseins. Nicht zuletzt durch die intensive Debatte im Deutschen Bundestag ist das Thema aktuell wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Auch das Land Rheinland-Pfalz möchte dazu beitragen, dass sich mehr Menschen freiwillig für einen Organspendeausweis entscheiden. Um für das Thema zu werben, lädt die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler zu einer hochkarätig besetzten Infoveranstaltung am Mittwoch, den 26. Juni um 19.30 Uhr ins Rathaus Betzdorf in der Hellerstraße 2 ein. Die SPD-Politikerin begrüßt an dem Abend die Privat-Dozentin Dr. med. Ana Paula Barreiros von der Deutschen Stiftung Organtransplantation/Region Mitte sowie Mariele Höhn von der Patientenselbsthilfeorganisation „Deutsche Stiftung Organtransplantation e.V.“ und Sonja Roos, Autorin des Buches „Für immer und ein Vierteljahr“. Alle Interessierte sind herzlich willkommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.