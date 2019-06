Veröffentlicht am 14. Juni 2019 von wwa

BÜRDENBACH/BRUCH – Gasalarm im Wohngebiet – Ein technischer Defekt an einer Gas- und Stromleitung haben am Donnerstagabend, 13. Juni 2019, zu einer mehrstündigen Versorgungsunterbrechung im Wohngebiet Bürdenbach/Bruch geführt. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 20 Haushalte teilweise bis zum nächsten Morgen ohne Energieversorgung. Anwohner hatten zunächst einen Stromausfall bemerkt und dies dem zuständigen Stromnetzbetreiber gemeldet. Der stellte im weiteren Verlauf mehrfach Gasgeruch, unter anderem aus der Kanalisation im Wohngebiet fest. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr Oberlahr und der herbeigerufene Gasversorger führten mehrere Messungen im gesamten Wohngebiet durch und konnten eine Austrittsstelle im oberen Bereich der Sayner Straße nahe der B 256 feststellen. Da sich die Leckage an der Leitung unter der Fahrbahndecke befand, wurde ein Tiefbauunternehmen zum Freilegen der betroffenen Stelle hinzugezogen. Die Baggerarbeiten zogen sich bis nach Mitternacht, um die Gefahr zu beseitigen. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus. Die Instandsetzungsarbeiten der kompletten Versorgung wurden am Folgetag fortgesetzt. (ffo) Fotos: Feuerwehr Oberlahr