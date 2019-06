Veröffentlicht am 14. Juni 2019 von wwa

IDAR OBERSTEIN – Mofafahrer durch Unfall tödlich verletzt – Missachter erhalten Ordnungswidrigkeitenanzeige – Am Donnerstag, 13. Juni 2019 wurde ein schwerer Unfall zwischen einem Zweirad und einem Pkw in der Ezenichstraße in Idar-Oberstein gemeldet. Wie sich herausstellte kollidierten beide Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Der Mofafahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich so schwer, dass er im Klinikum verstarb. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Gutachter.

Die Unfallstelle wurde durch den Baubetriebshof bis 22:45 Uhr voll gesperrt, um die gefahrlose Aufnahme des Unfalls im Kurvenbereich zu gewährleisten. Mehrere Verkehrsteilnehmer missachteten jedoch die Sperrschilder und fuhren bis zur Unfallstelle vor, wo sie jedoch von freien Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen wurden. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet. Quelle: Polizei