BAD BREISIG – Fußgängerin angefahren, der Verletzten 10 Euro zugesteckt und geflüchtet

Veröffentlicht am 14. Juni 2019 von wwa

BAD BREISIG – Fußgängerin angefahren und geflüchtet – An der Kreuzung Zehner Straße / Am Kesselberg wurde am Donnerstagmorgen, 13. Juni, gegen 08:45 h eine 74jährige Fußgängerin beim Überqueren der B 9 (Zehner Straße) von einem dunklen Pkw angefahren und schwer verletzt. Der Pkw-Fahrer war nur kurz ausgestiegen, hat der Verletzten 10 Euro zugesteckt und ist dann mit seinem Wagen in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Es soll sich um einen älteren Mann mit grauen Haaren gehandelt haben. Die Polizei Remagen sucht dringend Zeugen unter 02642-93820. Quelle: Polizei