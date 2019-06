Veröffentlicht am 13. Juni 2019 von wwa

ROTT – Sitzung des Ortsgemeinderates Rott – Am Montag, dem 24. Juni 2019, findet ab 20:00 Uhr in der Gaststätte „Zur alten Eiche“ in Rott eine öffentliche und nichtöffentliche (konstituierende) Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Verpflichtung der Ratsmitglieder; Wahl des Ortsbürgermeisters, Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt; a) Erste/r Beigeordnete/r, b) weitere Beigeordnete; Verschiedenes.

Nichtöffentliche Sitzung

Grundstücksangelegenheiten.

Klaus Kölschbach Ortsbürgermeister