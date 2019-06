Veröffentlicht am 13. Juni 2019 von wwa

WISSEN – Neues Musikprojekt von Kreismusikschule und Kindertagesstätte Lummerland – Musik ist aus dem Alltag einer Kindertagesstätte nicht wegzudenken, doch in der Kindertagesstätte „Lummerland“ in Wissen hat sie nun einen besonderen Stellenwert, denn die Kreismusikschule ergänzt im Rahmen eines neuartigen Kooperationsprojekts seit einiger Zeit die Arbeit der Einrichtung.

Mit Dipl.-Musikpädagogin Simone Bröhl kommt einmal pro Woche eine Fachkraft der Musikschule des Kreises in die Einrichtung. Die Vier- bis Fünfjährigen der Kita erleben mit ihr und ihren Erzieherinnen Musik auf unterschiedlichste Weise: singen, Instrumente spielen, Bewegung zur Musik, Hörerfahrungen machen und melodische und rhythmische Bausteine kennenlernen.

„Das wöchentliche Musikangebot bereichert die Arbeit in unserer Einrichtung sehr“, so Kitaleiterin Jutta Erner. Simone Bröhl, die bei der Kreismusikschule unter anderem für Musikkurse im Vorschulalter beschäftigt ist, berichtet: „Die Kinder sind mit großer Aufmerksamkeit bei der Sache und es ist so schön zu beobachten, wie sie von Woche zu Woche eine Entwicklung nehmen.“ Nicht nur beim Lieblingslied von der „Matroschka“ singt die aufgeweckte Schar lauthals mit.

Informationen zum Kooperationsprojekt und den Vorschulkursen gibt die Kreismusikschule gerne, Telefon 0 26 81 81 22 83.

Foto: In einem gemeinsamen Musikprojekt arbeiten Simone Bröhl für die Kreismusikschule (3.v.r.) und Kinder und Team der Kindertagesstätte „Lummerland“ in Wissen mit ihrer Leiterin Jutta Erner (7.v.l) zusammen.