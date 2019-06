Veröffentlicht am 13. Juni 2019 von wwa

KIRCHEN – Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss – Am Mittwochvormittag, 12. Juni, kam es in Kirchen zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Baumschulweg, Klotzbachstraße und Hauptstraße. Ein 32jähriger Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein 56jähriger Mann hatte den Baumschulweg in Richtung Hauptstraße befahren und an der abknickenden Vorfahrtsstraße angehalten. Der 32jährige war mit seinem Pkw gleichzeitig aus der Klotzbachstraße an der Kreuzung angekommen und hatte ebenfalls angehalten. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren nun gleichzeitig an, obwohl der 32jährige bevorrechtigt gewesen wäre. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Pkw des 32jährigen war nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei