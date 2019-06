Veröffentlicht am 13. Juni 2019 von wwa

WINDHAGEN – Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt – Am frühen Mittwochabend, 12. Juni 2019, ereignete sich auf der Kreisstraße 27 in Höhe des Ortsausgangs Rederscheid (Windhagen) ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem 16jährigen Leichtkraftradfahrer und einem 41jährigen LKW Fahrer. Der Leichtkraftradfahrer verstieß in einer Kurve gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden LKW. Der Zweiradfahrer erlitt eine Beinverletzung und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Quelle: Polizei