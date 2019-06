Veröffentlicht am 13. Juni 2019 von wwa

BONN – Bonner Polizei führt in der nächsten Woche Geschwindigkeitskontrollen durch – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei in der nächsten Woche Geschwindigkeitskontrollen durch – Montag, 17. Juni 2019: in Bad Godesberg auf der Klufterstraße, in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße, in Swisttal-Ludendorf auf der Rathausstraße und in Königswinter auf der Hauptstraße;

Dienstag, 18. Juni 2019: in Kessenich auf der Karl-Barth-Straße, in Bornheim-Brenig auf dem Hohlenberg und Bornheim-Sechtem auf der Bahnhofstraße sowie in Königswinter-Bellinghausen auf der L 268;

Mittwoch, 19. Juni 2019: in Königswinter-Oberpleis auf der Königswinterer Straße, in Bonn auf der Adenauerallee und in Bad Godesberg auf der Zanderstraße und Deutschherrenstraße;

Freitag, 21. Juni 2019: in Bonn-Mehlem auf der Mainzer Straße, in Bonn-Beuel auf der L 16, in Wachtberg-Berkum auf der Fraunhofer Straße sowie in Königswinter-Oelinghoven auf der Straße „Alt Oelinghoven“. Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet gerechnet werden. Quelle: Polizei