Veröffentlicht am 13. Juni 2019 von wwa

WISSEN – 17jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Am Mittwochabend, 12. Juni 2019, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 17jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mofaroller die L 278 aus Richtung Wissen-Schönstein kommend in Fahrtrichtung Gebhardshain. Nach seinen eigenen Angaben querte ein kleines Tier die Fahrbahn. Vor Schreck bremste er seinen Mofa-Roller abrupt ab und kam zu Fall und erlitt er schwere Verletzungen. Am Roller entstand Sachschaden. Quelle: Polizei