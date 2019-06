Veröffentlicht am 13. Juni 2019 von wwa

HEDDESDORF – Fachvortrag Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung beim Stammtisch des VdK Ortsverband Heddesdorf – Am Donnerstag, 06. Juni 2019, fand der gut besuchte Stammtisch des VdK Ortsverband Heddesdorf (OV-Heddesdorf) statt. Als Referent konnte die stellvertretende Vorsitzende Martina Beate Jakoby Notar Jürgen Schmidt begrüßen. Auf dem Programm standen die Themen Testament, Erbschaft, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Ein großer Bereich des Fachvortrages wurde mit den Fragen und Antworten zum Testament und zur Vollmacht belegt. Viele Teilnehmer hatten konkrete Fragen zu bestimmten Sachverhalten.

Schmidt, als sachkundiger Notar und Fachmann, konnte hier mit seinem Wissen weiterhelfen. Nach den fachkundigen und anschaulichen Erläuterungen mit Frage- und Diskussionsrunde waren sich die Anwesenden einig, dass sie einen sehr informativen Nachmittag genossen hatten. Wegen des großen Interesses an diesen Themen plant der VdK Heddesdorf, zusammen mit Notar Schmidt, einen weiteren Fachvortrag zu veranstalten.

Martina Beate Jakoby erklärte zum Abschluss, dass der VdK in Heddesdorf auch weiterhin fachkundige Referenten zu interessanten Themen auf den monatlichen Stammtisch eingeladen wird. Themen und Termine sind dann der Presse zu entnehmen. Interessierte und Nicht-Mitglieder sind gerne willkommen. Der Stammtisch des VdK OV-Heddesdorf trifft sich jeden ersten Donnerstag im Monat ab 16.30 Uhr in der Cafeteria des Josef-Ecker-Stift, Erlenweg 42 in 56564 Neuwied. Gerne sind auch Gäste willkommen. Auskunft erteilt Martina Beate Jakoby unter 0 26 31 – 89 68 95. (mbj) Foto: M. Jakoby