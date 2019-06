Veröffentlicht am 12. Juni 2019 von wwa

SIERSHAHN – Sachbeschädigung an geparktem VW-Bus – In der Nacht vom 03. Auf 4. Juni 2019, vermutlich gegen 02:20 Uhr, kam es in der Straße „Auf der Schwarz“ in Siershahn zu einer Sachbeschädigung an einem am Straßenrand abgestellten weißen Volkswagen T4 älteren Baujahrs. Die unbekannten Täter schlugen an dem am Straßenrand abgestellten PKW mehrere Scheiben ein und beschädigten die Karosserie derart, dass sie diese mit einem spitzen Gegenstand mehrfach durchlöcherten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Montabaur 02602-9226-0