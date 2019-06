OBERLAHR – JGV Oberlahr feiert 110jährigen Geburtstag

Veröffentlicht am 12. Juni 2019 von wwa

OBERLAHR – „2 Tage Mega Party“ – JGV Oberlahr feiert 110jährigen Geburtstag – Großes „Partywochenende“ steht den Oberlahrer Junggesellen bevor! Nach dem Erfolg der Maifeier freuen sich die Jungs besonders auf das zweite Event des Jahres. Zu ihrem 110jährigen Jubiläum lädt der JGV vom 29. bis 30. Juni 2019 alle Feierfreudigen zur „2 Tage Mega Party“ ins Festzelt am Stadion ein. Alle Gäste erwartet ein „Hammer-Programm“ mit der Live-Band „Kontrollverlust“, die Party-, Rock- und Pop-Cover der besonderen Art zum Besten gibt. Das Jubiläums-Wochenende wird am 30. Juni mit einem gemeinsamen Dorffrühstück, einem Konzert des „Westerwaldorchesters Oberlahr“ und Alleinunterhalter „Werner Eul“ abgerundet. Zur „2 Tage Mega Party“ können ab sofort Karten im Vorverkauf erworben werden (Samstag: 6,00 € | Dorffrühstück am Sonntag: 10,00 €)! Diese sind bei der Bäckerei Fischer in Oberlahr und beim Vorstand des JGV (Max Büdenbender, Marvin Holzapfel, Timo Holzapfel, Maximilian Krug und Hellmuth Schachner) erhältlich.