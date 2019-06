Veröffentlicht am 12. Juni 2019 von wwa

FÜRTHEN – Versuchter Trickbetrug in Fürthen – Am Mittwoch, 05. Juni 2019, gegen 10.00 Uhr versuchte ein Mann in Fürthen, in der Hammer Straße, zwei angeblich teure Lederjacken einem Bürger zu verkaufen, indem er ihm vorgaukelte, dass er früher ein Arbeitskollege von ihm gewesen sei. Er sei jetzt ins Modegeschäft eingestiegen. Er käme von einer Messe und hätte noch zwei Lederjacken dabei, die er aus alter Verbundenheit zum halben Preis verkaufen würde. Als der Kauf abgelehnt wurde, stieg der Mann in einen dunklen Kombi, weiteres nicht bekannt, und fuhr davon. Quelle: Polizei