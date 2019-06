Veröffentlicht am 12. Juni 2019 von wwa

WISSEN – 6. Freiwilligentag der Verbandsgemeinde Wissen am 07. September 2019: Jetzt Projekte finden und anmelden – „Freiwillig und ehrenamtlich einen Tag lang“ heißt es in der Verbandsgemeinde Wissen alle zwei Jahre. Am Samstag, dem 07. September 2019 soll es wieder soweit sein: in der Zeit von 9 Uhr bis ca. 16 Uhr soll der diesjährige Freiwilligentag stattfinden. Anschließend gibt es das beliebte Dankeschön-Grillen am Schönsteiner Schützenhaus. Mitmach-Projekte sind nun gefragt.

Die Verbandsgemeinde Wissen war eine der ersten Gemeinden, welche in Rheinland-Pfalz einen Freiwilligentag ins Leben gerufen hat – das war im Jahr 2010. Schon beim 1. Aktionstag gab es tolle und sinnvolle Projekte, viele weitere folgten in den Jahren 2011, 2013, 2015 und 2017. Bänke und Spielgeräte wurden renoviert, Wegekreuze und Denkmale hergerichtet, Wege angelegt, Müll gesammelt. Nicht nur Vereine und Verbände waren dabei, auch der Einzelhandel und viele Bürger/innen machten mit.

Nun zum aktuellen Freiwilligentag: sicher gibt es auch in diesem Jahr wieder „Baustellen“, welche freiwillig und ehrenamtlich angepackt werden können. Es fehlt noch eine Idee für ein Projekt beim Freiwilligentag? Die Veranstalter, der Arbeitskreis Ehrenamt der Zukunftsschmiede und die Ehrenamtsbörse der Verbandsgemeinde Wissen, unterstützen gerne bei der Findung von Projekten.

Wer gerne gemeinsam mit Anderen bei Spaß und guter Laune etwas schaffen möchte, kann ab sofort ein Projekt zum Freiwilligentag melden oder sich später zu den feststehenden Projekten als Helfer/in anmelden. Beides kann bei folgender Stelle erfolgen: Ehrenamtsbörse der Verbandsgemeinde Wissen, Zimmer 23 im Rathaus Wissen, Tel. 02742/939-159, Mail: jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de. Die Meldungen von Projekten sollen bis zum 28.06.2019 erfolgen. Die Vorbereitung und Detailplanung der einzelnen Projekte kann während oder nach den Sommerferien vorgenommen werden.

Die gemeldeten Projekte werden frühzeitig vor dem Freiwilligentag veröffentlicht, damit sich dann gerne freiwillige Helfer/innen zu den einzelnen Projekten anmelden können. Für alle Fragen zum Freiwilligentag steht die Ehrenamtsbörse der Verbandsgemeinde Wissen gerne Rede und Antwort. Auch der Leiter des Arbeitskreises Ehrenamt, Horst Rolland, ist unter Tel. 02742/3596 erreichbar.