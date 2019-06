BAD HONNEF – 7 Mountains Music Night, das Musikfestival im Siebengebirge

Veröffentlicht am 12. Juni 2019 von wwa

BAD HONNEF – Die 1. Dekade ist geschafft, 10 Jahre 7 Mountains Music Night, das Musikfestival im Siebengebirge – Die Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 5. Juli 2019 ab 19.30 Uhr im Weingut Broel in Bad Honnef statt. Der dort regelmäßig stattfindende Kulturtreff ist diesmal Teil der 7MMN, d.h. der Eintritt berechtigt ebenfalls zum Besuch der Samstagskonzerte.

Die längste Partynacht des Jahres startet dann am Samstag, 6. Juli um 20:00 Uhr. 15 nationale und vier internationale Bands aus Kanada, Spanien und Großbritannien unterhalten die Gäste in 16 Spielorten und drei Shuttlebussen, die von 20:00 bis 01:00 Uhr zwischen Bad Honnef und Königswinter pendeln.

Besondere Gäste sind diesmal die Soul- und Bluessängerin Barbara Chamberlin, die sich mit Unterstützung der kanadischen Regierung gerade auf Europatournee befindet, die Gypsy- und Weltmusikband Miramundo aus Spanien, ebenfalls gerade auf Europatour, sowie die Move-ons, die extra für die 7MMN aus Brighton anreisen und mit ihrem Modern Britpop bereits seit einiger Zeit im Großraum London für Furore sorgen.

Zusätzlich wird eine Marching Band die Besucher durch den Abend begleiten. Parallel gibt es ab 20:00 Uhr auf der Rhöndorfer Kirmes am Ziepchensplatz ebenfalls Livemusik.

Der Ticketpreis beträgt wie üblich einmalig 7 Euro in den beteiligten Gastronomiebetrieben, VVK nur über BonnTicket incl. Fahrausweis für die Stadtwerke Bonn. Zum Finale am Sonntag, 7. Juli ab 12:00 Uhr spielen bei freiem Eintritt weitere elf Bands bei der Musik im Reitersdorfer Park sowie erstmalig zur Straßenmusik in der Innenstadt Bad Honnef. Insgesamt gibt es somit zum Jubiläum drei Tage lang über 100 Stunden Livemusik. Nähere Infos unter www.7mmn.de.