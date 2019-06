Veröffentlicht am 12. Juni 2019 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, 11. Juni 2019, in Betzdorf entstand circa 4.000 Euro Sachschaden. Ein 22jähriger Mann hatte die linke Fahrspur der Friedrichstraße in Richtung Alsdorf befahren. Beim Spurwechsel nach rechts übersah er den Pkw einer 37jährigen Frau. Es kam zur seitlichen Kollision und es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei