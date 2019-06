Veröffentlicht am 12. Juni 2019 von wwa

NEUSTADT-Wied – Dieseldiebstahl, Sachbeschädigung an Bagger und Diebstahl einer Rüttelplatte – Über das Pfingstwochenende wurde im Zeitraum vom 07. bis 11. Juni 2019, zwischen 16:00 und 07:00 Uhr durch unbekannte Täter an einer Baustelle auf der L 252 ein Bagger beschädigt und aus dem Tank des Baustellenfahrzeuges mehrere Liter Diesel entwendet. In Windhagen wurde ebenfalls über das Pfingstwochenende eine Baustelle in der Reinhard-Wirtgen-Straße durch unbekannte Täter aufgesucht und eine im hinteren Bereich abgestellte neue Rüttelplatte entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei