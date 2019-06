Veröffentlicht am 11. Juni 2019 von wwa

BETZDORF – Pfingstturnier der SG 06 Betzdorf in jeder Beziehung eine runde Sache – Das Pfingstjugendturnier für den Fußballnachwuchs der SG 06 war auch in diesem Jahr eine runde Sache. Der Fußballnachwuchs kämpfte um Medaillen und Pokale, wobei der Spaß am Sport nicht zu kurz kam. Im gut besuchten Stadion auf dem Bühl eröffneten die Mannschaften der F-Jugend das Turnier am Freitag. Sowohl auf dem Platz als auch daneben sah man durchweg strahlende Gesichter. Das Turnier zeigte wieder sportliche Leistungen der Mannschaften auf hohem Niveau. So wurde hier auch deutlich, dass der Einsatz der Trainer, der Betreuer und auch der Spielereltern auf fruchtbaren Boden gefallen sind.

Doch bei allem Einsatz und verbissenen Kampf um den Sieg zeichnete sich der Nachwuchs auch durch „Fairplay“ aus, so dass es für die Schiedsrichter ein Leichtes war, die Partien zu führen. Alle Mannschaften gaben ihr Bestes und boten den Gästen spannende Spiele. Das gleiche galt auch für die Turniere der C-Jugend am Samstag und die E-Jugend am Montag.

Naben dem Platz wurde bestens für die vielen Gäste des Turniers gesorgt. Gegrilltes, kalte und warme Getränke, leckere Kuchen und frisch gebrühter Kaffee stand für die Zuschauer bereit. Auch in diesem Jahr gab es wieder eine Tombola, bei der sich die Gewinner über wertvolle Preise freuen konnten, die von Sponsoren gestiftet wurden. Hauptgewinn war ein Flachbild-Fernseher. Ohne die Hilfe der Sponsoren, so der Veranstalter, lassen sich solche Großereignisse nicht mehr realisieren. Ein besonderer Dank galt hier dem Namenspatron des Turniers, der Betzdorfer Löwenapotheke, die in diesem Jahr ihr 125jähriges Jubiläum feiert.