Veröffentlicht am 11. Juni 2019 von wwa

WISSEN – Firmung in der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ – Am 1. Mai spendete Weihbischof Ansgar Puff 49 jungen Leuten aus dem Seelsorgebereich „Obere Sieg“ das Sakrament der Firmung in der katholischen Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ zu Wissen. Ab sofort kann eine CD mit den Fotos aller Firmlinge während des feierlichen Handauflegens sowie Gruppenbildern vom Altarraum und der Kirchentreppe bestellt werden. Eine Liste zum Eintragen liegt im Pastoralbüro Wissen, Auf der Rahm 10, bereit.