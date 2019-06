Veröffentlicht am 10. Juni 2019 von wwa

WEYERBUSCH – Niederhausen gewinnt Altherren Ü 32 Turnier in Weyerbusch – Sieben Altherren Mannschaften hatten sich zum Ü 32 Altherren Pfingstturnier beim SSV Weyerbusch am Freitagabend gemeldet. Gespielt wurde in zwei Gruppen. Die Gruppe A mit Leuscheid, Hasselbach-Werkhausen, Niederhausen und Birnbach spielte einmal 12 Minuten. Die Gruppe B mit Oettershagen, Flammersfeld und Hamm einmal 20 Minuten. In der Gruppe A Spielten: Leuscheid : Hasselbach = 2:0; Niederhausen : Birnbach = 2:0; Hasselbach : Niederhausen = 0:2; Leuscheid : Birnbach = 0:0 und Leuscheid : Niederhausen = 1:0. In der Gruppe B: Oettershagen : Flammersfeld = 1:1; Oettershagen : Hamm = 0:3; Flammersfeld : Hamm = 2:4 und Leuscheid : Niederhausen = 1:0. Im Halbfinale spielten Leuscheid gegen Flammersfeld 2:1 und Niederhausen gegen Hamm 0:0, im Neunmeterschiessen 4:3. Im Spiel um Platz drei spielten Flammersfeld gegen Hamm 0:0. Im Neunmeterschiessen 2:3. Im Finale gewann Niederhausen gegen Leuscheid 2:1. (wwa) Fotos: SSV Weyerbusch.