Veröffentlicht am 10. Juni 2019 von wwa

REGION – Nordic aktiv – ErlebnisRaumerfahrung – SRC Sommerferiencamps – „Der Natur auf der Spur“ – Kooperation mit Jugendpflege VG Rengsdorf-Waldbreitach – zwei Termine – Rhein-Westerwald in Neuwied und Asbach noch etliche Plätze frei – Die fachliche Zusammenarbeit des SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. in Sachen Nordic aktiv Feriencamps mit dem Lokalen Bündnis der VG Rengsdorf und der Jugendpflege geht im Sommer ins zehnte Jahr. Unter dem Motto „Nordic aktiv – ErlebnisRaumerfahrung – Sommerferiencamps – „Der Natur auf der Spur“ mit Nordic aktiv Sport, haben auch in diesem Jahr wieder Kinder und Jugendliche mit einer Ferienbetreuung von Montag bis Freitag, von 09.00 bis 16.00 Uhr inclusive Verpflegung in den Sommerferien im Neuwied-Rengsdorfer Land vom 01. bis 05. Juni 2019 in Anhausen/Meinborn die Möglichkeit umweltfreundliche, nachhaltige Natursportarten wie Biathlon, Inlineskating, Slackline, Rollski, Nordic Inline-Skating, Kletterwald Sayn vor Ort kennenzulernen.

Zusätzlich zu dem Angebot im Neuwied-Rengsdorfer Land findet wieder eine Maßnahme in Asbach in der ersten Ferienwoche vom 22. bis 26. Juni 2019 unter Leitung der DSV-Trainerin Stefanie Keen, Telefon: 0163/9159979 statt. Für beide Maßnahmen sind noch etliche Plätze frei. Beide Maßnahmen finden statt. Die Möglichkeiten einer finanziellen Förderung/Teilhabe, Anmeldungen und Infos sind bei der Geschäftsstelle des SRC Heimbach-Weis 2000 e.V., Bachstrasse 1, 56566 Neuwied, Tel. 0152/28926702, E-Mail: rpuderba@rz-online.de ) ab sofort möglich.