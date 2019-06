LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Schützenfestsonntag in Leuzbach

Veröffentlicht am 10. Juni 2019 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Freundliches Wetter und gut gelaunte Schützen zum Schützenfestsonntag in Leuzbach – Das ist das schönste Wochenende eines amtierenden Königs, wenn sich alles um ihn dreht, der Königsball und der große Schützenumzug mit abschließender Parade. Das erlebnisreiche Jahr beginnt mit der Erreichung der Königswürde, wenn der Rumpf von der Stange fällt, alles rund um den Schützen in Jubel ausbricht. Er selber ist geschockt und seine Mitstreiter traurig, deprimiert. Es folgt die Krönung und die Erkenntnis, dass etwas wunderbares geschehen ist. Es folgen Feste, intern und extern, Schützenfestbesuche und Wettbewerbe. Dann naht das Ende des Schützen- des Regentschaftsjahres. Der Schützenball und der Schützenfestumzug. Das erlebte Uwe II. (Krämer) am Wochenende in Leuzbach. Es begann mit dem Gedenken am Ehrenmal am Friedhof, setzte sich mit der Krönung des Bambiniprinzen und der Jungschützenkönigin mit anschließendem Platzkonzert fort. Am Sonntag war es soweit. Die Schützen des eigenen Vereins, mit Thronpaaren, dem Siegtaler Bläsercorps Dattenfeld und dem Ehren Spielmannszug Brandscheid holten ihn von seinem Domizil ab und geleiten ihn in den Leuzbacher Weg wo bereits die Schützen der befreundeten Schützenvereine Aufstellung genommen haben. Begleitet vom Schützenmeister Guido Böing, dem Adjutanten Peter Schade und Schützenmajor Rüdiger Flemmer schreitet Uwe II. die Front ab und grüßte die Fahnenabordnungen. Anschließend bewegte sich die Schützenkolonne unter musikalischer Begleitung zum Festzug über den Leuzbacher Weg, Wiedstraße und Helmenzer Straße zum Schützenweg. Dort, am rechten Straßenrand nahmen die Majestäten, Vorsitzenden und Ehrengäste Aufstellung und ließen die Schützenkompanien an sich vorbei paradieren. Dem letzten Verein schließen sich die Majestäten zum Rest des Weges ins Festzelt an. Nach der Begrüßung durch den Schützenmeister folgt ein Zeltkonzert der beiden beteiligten Musikgruppen und die Aufwartung der befreundeten Majestäten am Leuzbacher Thron. (wwa) Fotos: R. Wachow/Till Isele

Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie