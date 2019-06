Veröffentlicht am 10. Juni 2019 von wwa

HAMM/Sieg – Vier Einsätze am Pfingstsamstag für die Hammer Feuerwehr – Den Pfingstsamstag nutzten viele für ihre Vorbereitungen auf das verlängerte Wochenende. Anders erging es den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Hamm/Sieg. Sie erlebten einen Tag, wie er sonst bei einer Berufsfeuerwehr möglich sein kann. Geweckt wurden sie in der Nacht zu Samstag, 08. Juni 2019, um 01:33 Uhr wegen einer Türöffnung in Hamm. Der Rettungsdienst des DRK stand vor einem verschlossenen Haus, in dem sich eine hilfebedürftige Person befinden sollte. Die Türe wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben.

Samstagvormittag, 08. Juni 2019, gegen 10:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Fürthen und Hamm. Die Leitstelle Montabaur alarmierte die Feuerwehr zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Auf der Kreisstraße 58, etwa 100 Meter vor der Kreuzung nach Etzbach, hatte sich ein Pkw überschlagen und war auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen gekommen. Ersthelfer konnten die Person kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr befreien. Sie wurde anschließend vom DRK Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Absicherung der Einsatzstelle und stellten den Brandschutz sicher. Während der Erstversorgung des Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Ebenfalls im Einsatz war der DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm und die Polizei Altenkirchen.

Um 11:59 Uhr meldete die Polizei dann einen umgestürzten Baum auf der Hammerstraße in Etzbach. Drei Wehrleute rückten mit dem Rüstwagen umgehend zur Einsatzstelle aus. Durch eine starke Windböe war ein Baum umgestürzt und blockierte eine Fahrbahn. Mit der Motorsäge wurde das Hindernis schnell beseitigt. Danach konnte die Feuerwehr den Straßenbaulastträger und die Polizei informieren, dass das Hindernis beseitigt worden ist. Nach Reinigungsarbeiten im Feuerwehrhaus war der Einsatz nach 40 Minuten beendet.

Zu Einsatz Nummer vier wurde die Feuerwehr gegen 15:30 Uhr alarmiert. In der Raiffeisenstraße in Fürthen wurde ein Kaminbrand gemeldet. Zwölf Einsatzkräfte machten sich mit drei Fahrzeugen auf den Weg. Der erst eintreffende Wehrleiter liest nach Erkundung den zuständigen Bezirksschornsteinfeger durch die Einsatzzentrale im Feuerwehrhaus alarmieren. Im Kamin war es zu einer kleinen Verstopfung gekommen, die mit dem Kaminkehrgerät beseitigt wurde. Nach kurzer Zeit wurde auch hier Einsatzende gemeldet und die Einsatzstelle an den Schornsteinfeger übergeben.

Alle ehrenamtlichen Wehrleute hoffen nun auf ein ruhiges Pfingstwochenende. (am) Fotos: Feuerwehr Hamm/Sieg