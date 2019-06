Veröffentlicht am 9. Juni 2019 von wwa

NEUSTADT/Weinstraße – Polizei rettet Hund vor Hitze – Durch einen Passanten wurde am Samstagnachmittag, 08. Juni 2019, ein geparkter BMW in der Hohenzollernstraße festgestellt, in dessen Kofferraum sich ein Collie befand. Auf Grund der Temperatur durch die Sonneneinstrahlung und der geschlossenen Fenster befand sich der Hund in einem gesundheitsbedenklichen Zustand. Eine Suche seitens der Polizei nach dem auswärtigen Fahrzeughalter verlief negativ, worauf durch die Polizeibeamten die rechte Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und das Tier gerettet wurde. Der Collie wurde ins Tierheim gebracht und das Fahrzeug sollte abgeschleppt werden. Als dieses bereits am Haken hing, kehrten die Hundehalter zu ihrem Fahrzeug zurück. Das Fahrzeug wurde ihnen übergeben, den Hund mussten sie eigenständig aus dem Tierheim abholen. Quelle: Polizei