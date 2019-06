Veröffentlicht am 8. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN-AACHEN – Mitglieder des VdK Ortsverbandes Altenkirchen besuchen Aachen – Aachen ist ein Erlebnis der besonderen Art, das durften die VdKler des Ortsverbandes Altenkirchen feststellen. Den Reisetag hatten die Organisatoren um Fred Nolden und Bruno Wahl optimal ausgesucht. Die Sonne hatte sich verdrückt und der Regen traute sich noch nicht und so war der Tag für Kreisstädter angenehm erträglich. Im gemütlichen Reisebus ging es in die Kaiserstadt und dort eine Stadtrundfahrt mit der Ansteuerung und Besichtigung der besonderen Bauwerke. Dazu gehörten der Aachener Dom, das Rathaus, Elisenbrunnen, Carolus Thermen, Pfalzkapelle, Domschatzkammer, Couvern Museum, die Uni-Klinik mit ihrem futuristischen Aussehen, der Brunnen des „Kreislauf des Geldes“ und der Karlsbrunnen. Natürlich hatten die Altenkirchener noch ausgiebig Zeit die Stadt zu Fuß zu erkunden und in Ruhe ein Tässchen Kaffee oder ein leckeres Eis zu genießen. Natürlich besorgte sich der Eine oder Andere das bekannte Aachener Gebäck. Fotos: R. Wachow – Weitere Fotos finden sich in der Fotogalerie