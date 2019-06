ALTENKIRCHEN-WISSEN – 2. Azubi-Speed-Dating im Wissener KulturWerk

Veröffentlicht am 9. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN-WISSEN – Bewerbungsgespräche ganz unkompliziert – 2. Azubi-Speed-Dating im Wissener KulturWerk – Mit großem Erfolg fand im Wissener KulturWerk das „2. Azubi-Speed-Dating“ statt. 100 Jugendliche, die in diesem oder nächstem Jahr eine betriebliche Ausbildung oder ein Duales Studium aufnehmen wollen, trafen in ungezwungener Atmosphäre auf 29 Unternehmen aus dem Westerwald, die auf der Suche nach vielversprechendem Nachwuchs sind. Das Konzept ist einfach: Die Jugendlichen stellen sich bei den anwesenden Betrieben vor, übergeben ihre Bewerbungsunterlagen und führen Bewerbungsgespräche. Nach zehn Minuten wird gewechselt für das nächste „Date“ mit dem nächsten Unternehmen.

Bei den teilnehmenden Unternehmen handelte es sich um das „Who-is-Who“ der Westerwälder Wirtschaft, vom Hightech-Industriebetrieb über bundesweit agierende Handelskonzerne bis hin zu regional tätigen Dienstleistern war die ganze Bandbreite der heimischen Wirtschaft vertreten.

Mit dem Azubi-Speed-Dating wollen die Veranstalter den jungen Leuten helfen, möglichst unkompliziert mit den Unternehmen im Umkreis zusammenzukommen. „In dieser lockeren Atmosphäre und dem klaren Rahmen von zehn Minuten für ein Gespräch ist ein positiver Nebeneffekt, dass gar keine Zeit für allzu große Aufregung und Anlaufschwierigkeiten bleibt. Außerdem bietet die Veranstaltung natürlich eine riesengroße Auswahl an Ausbildungsangeboten, so dass für jeden Berufswunsch etwas Interessantes dabei war“, sagt Oliver Rohrbach, Regionalgeschäftsführer der IHK-Geschäftsstelle in Altenkirchen.

Die jungen Leute wussten ihre Chance zu nutzen, präsentierten sich engagiert und selbstbewusst, so dass viele Folgekontakte und Betriebspraktika vereinbart werden konnten. Am Ende waren sich fast alle Teilnehmer einig: Die Veranstaltung hat sich für beide Seiten gelohnt.

Neben dem eigentlichen Speed-Dating gab es Beratungs- und Informationsangebote der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Neuwied und der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, die ebenfalls intensiv genutzt wurden.

Karl E. Starfeld, Chef der Arbeitsagentur Neuwied, bilanzierte: „Das Speed-Dating im Netzwerk der Veranstalter zu organisieren, hat sich als richtige Strategie erwiesen. Wir sehen einen deutlichen Fortschritt zur Erstauflage und haben besseres Feedback der teilnehmenden Unternehmen und Jugendlichen erhalten.“

Auch Dominik Lukas, Vorstandsmitglied bei den Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V. war zufrieden mit dem Ergebnis und betont, dass im kommenden Jahr eine Wiederholung des Azubi-Speed-Datings stattfinden wird.

Organisiert wurde die Veranstaltung von der IHK-Regionalgeschäftsstelle in Altenkirchen, der Agentur für Arbeit Neuwied und den Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e.V.