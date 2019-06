Veröffentlicht am 25. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – 17. TOSKANISCHE NACHT – Kunst – Kultur – Kulinarisches – auf Schlossplatz – Marktplatz – Fußgängerzone – Bahnhofstraße – In diesem Jahr findet die Toskanische Nacht am 28.Juni 2019 ab 17.30Uhr in der Altenkirchener Innenstadt statt.

Der Genuss einer besonderen Atmosphäre in dieser Nacht. Für viele ist es der lang ersehnte Urlaubsbeginn und für die Daheimbleibenden ein Urlaubsfeeling in der eigenen Stadt. Hier treffen sich Freunde und Bekannte bei einem Glas Wein, hier verbinden sich Kultur, Kunst und Kulinarisches. Die Gastronomie, sowie ausgewählte Stände präsentieren original italienische Spezialitäten, ob süß oder herzhafte Leckereien, Fisch oder Fleisch, Pizza oder Pasta, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die italienische Live Musik auf vier Bühnen wird zum stimmungsvollen Ambiente beitragen. Der Marktplatz, der Schlossplatz sowie die Bahnhofstraße verwandeln sich in eine Piazza, die Geschäfte haben bis 22.00 Uhr verkaufsoffen und laden die Besucher zu einem abendlichen Stadtbummel ein.

Auch die Kinder können sich über den Ferienanfang freuen. Um den Marktplatz herum warten einige Spiele und Überraschungen. Die Friends of Jesus haben sich wieder viele Aktionen einfallen lassen.

Die 17. Toskanische Nacht mit dem Aktionskreis Altenkirchen feiern und genießen. Der Eintritt ist frei!

TOSKANISCHE NACHT – BÜHNENPROGRAMM

„Piazza Castello“ – Bühne Schlossplatz

Jumpin´ up

Erstmals unterhält die stimmungsvolle Jive- und R&B-Band, bestehend aus sizilianischen Musikern mit unterschiedlichen musikalischen Einflüssen aus Swing, Jazz, Blues und Rock ´n Roll. Gemeinsam ergeben sie eine mitreißende Mischung aus italo-amerikanischen Swing und Jive Hits der 50er Jahre, die bereits das Publikum bedeutender europäischer Festivals begeisterte.

Piazza Del Mercato – Bühne Marktplatz

Bruno Zarrella

„Musica made in Italy“ präsentiert der Vater des bekannten Sängers und Moderator Giovanni Zarrella.

Ombre di Luci – Bühne Kulturbüro

Die „falschen Italiener“ und ihre Popjazzlatinpolkafolkchansons! Es ist die pure Freude am Leben, die die Musiker antreibt. „Gioia di vivere“ heißt denn auch einer von rund 70 Songs im stilistisch vielseitigen Repertoire der Combo. Da bleibt kein Auge trocken, kein Fuß steif, kein Lachmuskel unberührt, wenn Ombre di Luci (zu deutsch: Schattenlichter) auf humorvoll-ironische, aber auch ernsthaft-nachdenkliche Weise die Licht- und Schattenseiten des Lebens auslotet. Und zwar ausschließlich mit eigenen Kompositionen und Arrangements. Die Texte stammen aus den Federn der Italiener Sergio Grani und Giovanni Armanni: Die nötige Authentizität ist somit gegeben.

Westerwaldbank

Santino de Bartolo

Der in Kalabrien geborene und im Westerwald lebende Cantautore Italiano spielt italienische Lieder voller Sehnsucht darf bei der Toskanischen Nacht nicht fehlen!