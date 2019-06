Veröffentlicht am 15. Juni 2019 von wwa

NEUWIED – Führung durch die Stadt in französischer Sprache – Am 23. Juni wird auch das Herrnhuter Viertel erkundet – Fantastique: Einen besonderen Rundgang durch die Neuwieder Innenstadt bietet die städtische Tourist-Information für Sonntag, 23. Juni, 14 Uhr, an, denn der Gästeführer erläutert die Sehenswürdigkeiten auf französisch. Die Tour ist auch für diejenigen geeignet, die ihre Französischkenntnisse auffrischen wollen. Während der rund 90minütigen Tour besuchen die Teilnehmer verschiedene Sehenswürdigkeiten wie das Fürstliche Schloss, das Herrnhuter Viertel, verschiedene Kirchen und das Schärjer-Denkmal. Zudem erfahren sie interessante Hintergründe über das historische Rathaus, die Ofenfabrik und die ehemaligen Brennereien. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Interessierte treffen sich vor dem Neuwieder Schloss. Die Teilnahme kostet 4 Euro, für Kinder von sechs bis 14 Jahren 2 Euro, und für Kinder bis sechs Jahre ist sie kostenlos.

Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, Telefon 02631 802 5555; E-Mail tourist-information@neuwied.de. Ein Überblick über alle angebotenen Führungen steht im Internet unter http://www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html