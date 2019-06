Veröffentlicht am 22. Juni 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Seminar Ahnenkraft im Haus Felsenkeller – Von Samstag, 29. bis Sonntag, 30.Juni 2019, jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr, wird im Haus Felsenkeller ein Seminar mit dem Thema „Ahnenkraft“ angeboten. Die erfahrene Referentin Dr. rer. nat. Katja Reimann, Lehrbeauftragte des Schamanismus e.V., wird die Ahnenarbeit aus verschiedenen Richtungen beleuchten. In erster Linie ist dies ein praxisorientiertes Seminar mit Reisen, Übungen, Partner- / Gruppenarbeit und Ritualen.

In unserer Kultur ist die Verbindung zu den Ahnen oft in Vergessenheit geraten. In diesem Seminar soll ein wohlwollender gegenseitiger Kontakt hergestellt werden. Weiterhin sollen die Ahnenlinien geklärt und nicht Gebrauchtes aus dem Familiensystem abgegeben werden. Vor allem geht es jedoch darum, uns die Kraft der Ahnen zurückzuholen.

Um von diesem Seminar profitieren zu können, sollten Kenntnisse in schamanischen Reisen mit Kontakt zu z.B. dem Krafttier vorliegen. Idealerweise haben Sie schon an einem Basisseminar Schamanismus teilgenommen. Die Kursgebühr beträgt 180 Euro (Selbstverpflegung). Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de. Es wird um eine Anmeldung mind. 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!