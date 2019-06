WISSEN – Wissener Bogenschützen punkten

Veröffentlicht am 7. Juni 2019 von wwa

WISSEN – Wissener Bogenschützen punkteten in der Westerwaldliga und beim Löwenturnier in Hachenburg – Die Bogensportler des Wissener Schützenvereins waren wieder aktiv. Nachdem bereits das dritte Event der Westerwaldliga stattgefunden hatte, ging es nach Hachenburg zu Ulrich Hinz und dem Gelände der Bogenscheune. Tags drauf stand zusätzlich die Teilnahme am Löwenturnier in Hachenburg auf dem Plan.

Es ging in eine „Doppelhunter-Runde“. An 14 Stationen standen jeweils bis zu zwei Schaumstofftiere, die auf unbekannte Entfernungen, bis zu 45 Metern, mit nur jeweils einem Versuch getroffen werden mussten. Insgesamt gingen 56 Teilnehmer an den Start, von denen 32 in der Westerwaldliga aktiv sind. Nach fünf Stunden bei bestem Wetter hatte sich Klaus Frühling auf den dritten Platz vorgekämpft und festigte mit diesem Ergebnis weiterhin Platz 1 in der Einzelrangliste. In der Teamwertung konnte das erste Team des Wissener SV Platz 3 halten und auch die zweite Mannschaft behauptete souverän den 4. Platz.

Für den SV Wissen traten an: Klaus Frühling, Daniel Hüsch, Michael Mewes, Julia Schramm, Yvonne Mewes, Leon Kipping, Kim Kuqi, David Kipping und Niklas Wittershagen. Das Nächste Turnier für die Westerwaldliga findet am 30. Juni in Langenbach statt.

Bei strahlendem Sonnenschein ging es zum Löwenturnier, ebenfalls ausgetragen von der Bogenscheune Hachenburg. Diesmal zu einer „Dreipfeil-Runde“. An 30 Stationen standen auch Schaumstofftiere auf unbekannte Entfernungen bis zu 50 Metern. Der erste getroffene Pfeil wurde auf Punkte gewertet. Die jugendlichen Sportler des Wissener SV schnitten am besten ab und ergatterten bei 600 möglichen Punkten Platz 1 von David Kipping mit 420 Punkten und Platz 2 von Niklas Wittershagen mit 408 Punkten. Daniel Hüsch erreichte mit 396 Punkten Platz 19 bei den Herren und Julia Schramm bei den Damen mit 276 Punkten Platz 9. Der Verein freut sich außerdem über die Qualifizierung von vier Wissener Bogenschützen, die am 16. Juni 2019 an der Landesmeisterschaft Feld in Altenkirchen teilnehmen werden. (flom) Fotos: Wissener SV