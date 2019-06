Veröffentlicht am 6. Juni 2019 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Fahrradfahrer schwer verletzt –Ein 84jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 05. Juni, in Niederfischbach schwer verletzt. Ein 55jähriger Autofahrer beabsichtigte mit seinem Pkw von dem Parkplatz eines Einkaufmarktes nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einzubiegen. Beim Einbiegen übersah er den Fahrradfahrer, der mit seinem Pedelec den parallel zur Konrad-Adenauer-Straße verlaufenden Radweg befuhr. Durch die Kollision kam der Fahrradfahrer zu Fall und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde zur Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 3.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei